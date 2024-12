INAUGURATO IL CANTIERE DELLA PIATTAFORMA ALLE CAVIATE, “INTEGRATO CON IL LUNGOLAGO”

LECCO – È stato inaugurato nella mattinata di oggi, mercoledì 11, il cantiere che porterà alla realizzazione della passerella e della piattaforma delle Caviate. Assegnati nel mese di ottobre alla Roger Group S.r.l., rappresentata questa mattina dall’architetto progettista Stefano Santambrogio e dal geometra Domenico Romeo, i lavori rientrano nel più ampio progetto dell’ammnistrazione comunale che prevede un sostanziale rinnovamento del’intero lungolago cittadino. Oltre ai passati interventi, è infatti in dirittura d’arrivo anche il raddoppio della pista ciclabile di Rivabella.

Alle Caviate il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, insieme agli assessori ai Lavori pubblici Maria Sacchi e all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo, ha evidenziato la funzione attrattiva della nuova opera per gli appassionati di sport acquatici e non solo, che in un’ideale percorso fino ad Abbadia Lariana ed oltre potranno ussufruire di strutture ad hoc.

I lavori sono stati possibili anche grazie al contributo di Regione Lombardia, rappresentata dal sottosegretario con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza.