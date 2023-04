MILANO – La sala operativa della Protezione civile ha emesso la allerta arancione per rischio incendi boschivi valida sul Lario e Brianza dalle 14 di oggi, giovedì 6 aprile, e fino a nuovo aggiornamento.

SINTESI METEOROLOGICA

Per il pomeriggio di oggi, 6 aprile, permarranno condizioni stabili con correnti prevalentemente secche settentrionali in quota fino al tardo pomeriggio, mentre sono previste in ingresso masse d’aria più umide da Nord verso sera. Ventilazione debole o al più localmente moderata nel pomeriggio da sud su Oltrepò Pavese e Appennino, in attenuazione in serata.

Dalla tarda mattinata di domani, 7 aprile, prime deboli precipitazioni andranno ad interessare la fascia appenninica, in intensificazione dal primo pomeriggio su Appennino e parte della bassa pianura Sud-occidentale, non escluse anche a carattere convettivo o rovescio. Sui settori alpini e prealpini deboli piogge da sparse a diffuse nelle ore centrali del pomeriggio e tendenti ad attenuazione e progressivo esaurimento in serata.

I quantitativi delle precipitazioni non saranno significativi sui settori prealpini e non mitigheranno quindi in modo sensibile il grado di pericolo per rischio incendi boschivi.