CALOLZIOCORTE – Domenica, poco dopo le otto del mattino, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco è intervenuta con un’autopompa serbatoio a Caloziocorte, per un incendio di uno stabile in muratura adibito a magazzino posto nel giardino di una casa in via Colleoni.

La squadra ha domato tempestivamente l’incendio, evitando la propagazione agli edifici adiacenti. L’intervento è durato circa un’ora e venti minuti, non ci sono stati feriti.