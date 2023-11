COLICO – I Vigili del Fuoco di Lecco e Sondrio stanno intervenendo per un incendio a Colico, all’interno di una azienda per il trattamento di rifiuti speciali. Nove squadre a bordo di altrettanti automezzi provenienti anche da Bellano e Valmadrera al lavoro per domare le fiamme. Inviati anche il carro Nbcr (nucleare batterilogico chimico radiologico) e il carro aria per le protezioni delle vie aeree. Sul posto anche un funzionario dei Vigili del Fuoco.