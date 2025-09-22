INCENDIO A CREMELLA: 14 I COINVOLTI, DUE GRAVI. FERITO VIGILE DEL FUOCO

CREMELLA – Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle tre, un incendio si è sviluppato all’interno di uno stabile residenziale a Cremella, in via San Giovanni. Le fiamme hanno coinvolto diverse persone: in totale 14 gli interessati, con 4 trasportati all’ospedale Niguarda di Milano, tra cui un bambino di 4 anni. Due persone si trovano in gravi condizioni e sono state trasferite rispettivamente agli ospedali di Monza e Lecco.

Durante le operazioni di soccorso, un vigile del fuoco è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute numerose squadre con 3 autopompe, 3 autobotti, un carro aria e un funzionario tecnico.