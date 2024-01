INCENDIO A GALBIATE: UNA FAMIGLIA DI SEI PERSONE SENZA CASA

GALBIATE – La villetta che ha preso fuoco verso le 18:30 della scorsa sera a Galbiate è inagibile perché il rogo ha distrutto il tetto e il piano superiore.

Per questo motivo sei persone sono rimaste senza casa e ora sono ospiti da familiari. Si tratta di papà, mamma, tre figli giovani e la nonna, che abitava nella parte di appartamento dove è iniziato l’incendio, probabilmente dovuto al surriscaldamento della canna fumaria.

Per domare l’incendio hanno lavorato per ore una ventina di vigili del fuoco. È il secondo incendio del genere nel giro di 24 ore. La sera prima era accaduto a Calolziocorte, sempre per il surriscaldamento di una canna.

I vigili per questo chiedono ai cittadini di pulire sempre con attenzione i camini e le canne fumarie perché fuliggine e incrostazioni possono bruciare e provocare incendi.