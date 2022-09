SAN GIULIANO MILANESE (MI) – Questa mattina è scoppiato un incendio nella zona industriale di Sesto Ulteriano, in via Monferrato, a San Giuliano Milanse. Sul posto le autorità preposte e le Forze dell’Ordine per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona.

Una esplosione, alle 10.05, e poi una densa colonna di fumo si è alzata dalla Nitrolchimica, azienda del settore del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Ci sarebbero almeno sei feriti, uno dei quali, un operaio, in condizioni gravi.

Per precauzione, come consigliato anche da Ats, i cittadini sono stati invitati a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni, a non avvicinarsi per nessun motivo alla zona interessata e a spegnere gli impianti di condizionamento.

Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ha attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo e al momento sono ancora in corso le verifiche del caso.