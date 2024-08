INCENDIO ALLA CARTIERA DELL’ADDA, 9 OPERAI COINVOLTI: NESSUNO È GRAVE

CALOLZIOCORTE – È scoppiato intorno alle 18:30 di martedì 6 agosto l’incendio che ha colpito l’interno della Cartiera dell’Adda: la causa del rogo che ha interessato l’azienda calolziese, situata accanto al ponte di Olginate, sembrerebbe essere stata un macchinario interno.

Nove i lavoratori coinvolti, tutti uomini, tra i 31 e i 62 anni, che sono stati assistiti dai soccorsi giunti tempestivamente sul posto: insieme a un’auto medica e ad un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio sono giunte anche le ambulanze della Croce Rossa di Olginate e della Croce Verde di Bosisio Parini. Dopo l’iniziale codice rosso, gli intossicati sono stati curati sul posto o portati in codice giallo o in codice verde negli ospedali di Lecco e Merate, fortunatamente in condizioni meno gravi del previsto.

I Vigili del fuoco sono giunti sul posto con tre squadre da Lecco, accompagnate da un’autopompa serbatoio, un’autobotte e un’autoscala, riuscendo a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.