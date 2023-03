LECCO – Sono rientrati nelle loro abitazioni i 32 lecchesi residenti alle “Meridiane” di Lecco, costretti ad abbandonare temporaneamente gli alloggi dopo l’incendio divampato mercoledì in un locale tecnico sotto alle due torri.

Il sopralluogo eseguito nel pomeriggio di ieri ha infatti dato il via libera ai condomini, certificando la sicurezza della struttura dopo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno evitato il progredire delle fiamme.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio, prontamente segnalato dopo l’avvistamento di fumo proveniente dalle Meridiane.

