INCENDIO IN LAVANDERIA A LECCO, EVACUATO STABILE DI TRE PIANI

LECCO – Tardo pomeriggio di paura oggi in viale Adamello, nel rione di San Giovanni, per un incendio scoppiato all’interno di una lavanderia self-service al piano terra di uno stabile residenziale di tre piani.Le fiamme, divampate intorno alle 18.30, hanno sprigionato una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso le scale e i piani superiori, rendendo necessario lo sgombero dell’intero edificio a scopo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco con quattro squadre supportate dall’ispettore antincendio, per un totale di 15 operatori impegnati nelle delicate operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. In ausilio anche un mezzo dal distaccamento volontario di Valmadrera, che ha contribuito al massiccio dispositivo di soccorso attivato sullo scenario dell’emergenza.

Le persone presenti ai piani superiori sono state evacuate temporaneamente, accompagnate all’esterno sfruttando le seconde utenze degli autoprotettori in dotazione alle squadre antincendio, soluzione indispensabile per garantire aria respirabile durante l’attraversamento dei locali saturi di fumo. L’uso delle seconde utenze degli autorespiratori ha permesso ai soccorritori di collegare in sicurezza gli inquilini alle proprie bombole, scortandoli uno a uno fuori dal condominio senza ulteriori rischi.

Viale Adamello è stato chiuso al traffico per consentire il posizionamento dei mezzi di soccorso e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, che hanno visto sul posto anche Polizia Locale, Polstrada e personale sanitario con automedica e ambulanza. Non si registrano al momento feriti né intossicati in modo grave, mentre le cause all’origine del rogo sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco e delle autorità competenti.

RedCro