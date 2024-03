CALOLZIOCORTE – Intorno alle 19:30 di giovedì 28 in via Cantelli a Sala, frazione di Calolziocorte, è scoppiato un incendio di un locale agricolo privato per il rimessaggio di utensili e legname.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con quattro squadre, inviate dalla sede centrale e dal distaccamento di Valmadrera.

L’intervento si è concluso intorno alle 21.30: nessuna persona coinvolta nell’incendio.

RedCro