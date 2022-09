OGGIONO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti con tre squadre a bordo di 2 APS e un’autobotte per estinguere l’incendio scoppiato all’interno di una ditta di Oggiono, alle 18 in via per Dolzago.

Le squadre erano già in zona per un altro intervento. Il tempestivo intervento di soccorso tecnico urgente ha permesso di attaccare l’incendio in pochissimo tempo, così da evitare il propagarsi delle fiamme dalla vasca piena d’olio in cui si erano sviluppate.

RedCro