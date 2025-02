INCENDIO SU UN BALCONE DI VIA LEOPARDI, IN AZIONE I POMPIERI

LECCO – Richiesta d’intervento in città per i vigili del fuoco di Lecco.

Poco prima delle 13, i pompieri sono stati chiamati a domare l’incendio di materiale elettrico sul balcone di un appartamento in via Leopardi. Le fiamme molto evidenti hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno dato in molti l’allarme supponendo il coinvolgimento dell’abitazione.

Il comando è intervenuto con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala, accertando fortunatamente che le fiamme erano limitate a del materiale elettrico sotto tensione e terminando l’intervento in un’ora.