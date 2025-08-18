INCENTIVI NEGOZI, UNCEM ELOGIA LA REGIONE: “IN LOMBARDIA COME IN FRANCIA”

LECCO – “Mi ha ricordato il piano francese per i Mille Bistrot, il bando di Regione Lombardia per aprire nuovi negozi nei Comuni montani. Una iniziativa intelligente, importante, per nuovi luoghi di comunità. Un esempio per altre regioni”. Lo dice Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, in merito al bando lombardo per incentivare l’apertura di nuovi negozi.

Sui ‘luoghi di comunità’, Uncem ha lavorato molto negli ultimi anni, anche in collaborazione con l’Associazione dei Sindaci dei Comuni rurali francesi. Uncem ha realizzato anche il dossier sui luoghi di comunità, scaricabile online .

Regione Lombardia mette infatti a disposizione contributi a fondo perduto per favorire l’apertura di negozi di generi alimentari e di prima necessità nei piccoli Comuni e nelle frazioni, laddove ne siano sprovvisti. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, di concerto con l’assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori. A partire da settembre 2025 sarà attivo il bando ‘Nuova impresa – piccoli Comuni e Frazioni’ finanziato con oltre 5,5 milioni di euro.