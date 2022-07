COLICO – Un centauro di 78 anni ha perso il controllo della propria moto e nell’incidente è deceduto. Lo schianto in superstrada poco dopo le 10 di questa mattina, all’altezza di Colico nella corsia diretta in Valtellina. Ancora non nota la dinamica dell’incidente.

Vani i soccorsi in codice rosso dell’equipaggio dell’ambulanza di Bellano, automedica e elicottero Areu decollato da Como.

Si è reso inoltre necessario chiudere il tratto di Statale 36, al momento la circolazione in direzione nord è deviata con uscita obbligatoria a Piona/Colico.

Il personale della Polizia Stradale e del 118 e di Anas sono sul posto per gli interventi del caso e per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile.