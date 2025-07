INCIDENTE LECCO-BERGAMO, SCOMPARSI MARIA ASSUNTA CATTANEO E IL MARITO

CALOLZIOCORTE – Una tragedia ha sconvolto la comunità di Calolziocorte: Alessandro Giovenzana e Maria Assunta Cattaneo, marito e moglie entrambi di 67 anni, hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la statale 639, nel tratto di Monte Marenzo tra Sala di Calolzio e Bisone. Gravemente ferita la figlia 34enne, ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La famiglia, residente nella frazione di Sala di Calolzio, viveva in una villetta in via Stradelle. I coniugi erano in pensione da alcuni anni: Maria Assunta Cattaneo era molto conosciuta in città per il suo lungo servizio presso il Comune, dove aveva lavorato per decenni, in particolare all’Ufficio scuola e, negli ultimi anni prima del pensionamento, all’Ufficio tributi. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra i colleghi e i cittadini che l’avevano conosciuta come una dipendente scrupolosa e attenta.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto della famiglia, una Kia Picanto, sarebbe improvvisamente sbandata, finendo contro un camion che procedeva in direzione opposta. Alla guida del mezzo pesante un autotrasportatore 41enne croato, ancora sotto shock, che nonostante il tentativo di frenata e la manovra disperata non ha potuto evitare l’impatto. L’utilitaria ha colpito violentemente il camion, per poi essere scaraventata contro il guard rail.

L’impatto è stato devastante: Alessandro e Maria Assunta sono morti sul colpo, mentre la figlia è stata ferita gravemente. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto per estrarla e permettere ai sanitari di prestarle soccorso. Sul posto sono intervenuti due eliambulanze, l’automedica di Areu, i vigili del fuoco di Lecco, i volontari del soccorso di Calolzio, la Croce Bianca di Calusco d’Adda, la Croce Rossa e i carabinieri.

Il sindaco di Monte Marenzo, Paola Colombo, ha espresso preoccupazione per le condizioni della strada: molto trafficata e stretta, la Ss 639 in quel tratto è particolarmente pericolosa. Nonostante l’attesa per la realizzazione della variante della Lecco-Bergamo, il tratto dove è avvenuto l’incidente non è incluso nei progetti di ampliamento, per cui il primo cittadino spera che, una volta completata la nuova strada, anche i tratti esclusi possano essere messi in sicurezza.

