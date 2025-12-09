INCIDENTE LEGNONE. DOMANI L’UDIENZA PRELIMINARE PER GLI 8 A PROCESSO

COLICO – A oltre tre anni e mezzo dal tragico incidente del 16 marzo 2022 sul Monte Legnone, in cui perse la vita il pilota britannico 49enne Dave Ashley, si apre l’ora della verità. Domani al tribunale di Lecco è fissata l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per otto dipendenti di Leonardo Spa, azienda produttrice del velivolo schiantatosi.
Tra gli indagati figura il pilota italiano Gianpaolo Goattin, 55 anni, insieme a sette manager della società.
Le accuse ipotizzate dalla Procura di Lecco riguardano disastro aviatorio, omicidio colposo e altri delitti colposi di danno …