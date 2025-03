INCIDENTE LEGNONE. INDAGATA LEONARDO PER DISASTRO COLPOSO

LECCO – Conclusa l’indagine preliminare per l’incidente mortale sul Monte Legnone dove perse la vita un aviatore: sette persone, dipendenti di Leonardo, sono indagate per disastro colposo e cooperazione del delitto colposo. Il gip ha rigettato il 13 gennaio scorso l’incidente probatorio.

La Procura come illustrato oggi dal Procuratore Ezio Domenico Basso, e dal comandante dei carabinieri colonnello Nicola Melidonis, ha illustrato le indagini e le perquisizioni effettuate.

Contestato a Leonardo l’illecito amministrativo perché secondo il Procuratore non sarebbero state messe in campo tutte le azioni a tutela del pilota. Secondo l’accusa della Procura di Lecco, Leonardo avrebbe accelerato l’allestimento del velivolo per rispettare il contratto con uno Stato asiatico, il Turkmenistan. Da qui è stato messo sotto indagine Leonardo con i suoi vertici …

