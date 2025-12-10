INCIDENTE LEGNONE. PARTITA L’UDIENZA PRELIMINARE PER GLI 8 IMPUTATI

LECCO – È iniziata alle 12 davanti al giudice delle udienze preliminari di Lecco, Gianluca Piantadosi, l’udienza preliminare nei confronti di otto persone indagate per l’incidente aereo avvenuto il 16 marzo 2022, dove un Jet militare Aermacchi M346 della Leonardo, partito dallo stabilimento di Venegono Superiore (Varese) per un collaudo, precipitò schiantandosi contro il monte Legnone.
Morì il pilota collaudatore inglese Dave Ashley, che fu proiettato contro la parete rocciosa dopo l’espulsione del sedile dal velivolo …