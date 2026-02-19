INCIDENTE LEGNONE. PROVE A RISCHIO, IL PROCESSO POTREBBE ARENARSI

COLICO – A quattro anni dal disastro del jet M‑346 precipitato sul Legnone, il procedimento giudiziario rischia di impantanarsi in una disputa tutta tecnica che potrebbe mettere fuori gioco una parte rilevante delle prove raccolte dagli inquirenti. Nell’udienza preliminare di ieri, il giudice Gianluca Piantadosi ha respinto la richiesta dell’assicurazione Unipol di costituirsi parte civile e ha rinviato al 29 aprile la discussione sull’eccezione sollevata dagli avvocati degli otto imputati – sette dirigenti di Leonardo e il pilota sopravvissuto – relativa alla validità della proroga delle indagini.

Secondo le difese, infatti, l’estensione dei termini investigativi sarebbe viziata da irregolarità formali tali da rendere inutilizzabili gli atti compiuti in quel periodo …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS