INCIDENTE LETALE SULLA BRIANTEA A CALCO: DUE MORTI E DUE FERITI, STRADA CHIUSA

CALCO – Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la SP ex SS 342 Briantea, all’altezza del km 25 nel territorio comunale di Calco. Lo scontro, avvenuto attorno alle 15.45, ha coinvolto tre automobili e un mezzo pesante, provocando un bilancio pesantissimo: due uomini deceduti e due giovani feriti in codice giallo.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’impatto avrebbe coinvolto più veicoli in un violento scontro frontale-laterale. La scena si è presentata da subito estremamente critica, tanto da richiedere l’attivazione del codice rosso.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso da Milano, un’auto medica, due ambulanze della Croce Bianca Besana e dei Volontari del Soccorso di Calolzio e i Vigili del Fuoco con due autopompe da Lecco e Merate.

Per due uomini, un 70enne e un 51enne, entrambi conducenti, non c’è stato nulla da fare. Altri due giovani sono stati estratti dalle vetture e stabilizzati: un 24enne, conducente, con trauma al volto e all’addome, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco, mentre la passeggera, una 26enne, è stata trasferita in codice giallo a Lecco con trauma al bacino.

Anas ha comunicato la chiusura totale della SS 342 Briantea in entrambe le direzioni, con deviazioni istituite sulla viabilità comunale. Le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata hanno richiesto un intervento prolungato.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine stanno lavorando per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

RedCro