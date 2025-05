INCIDENTE NEL RIONE DI S. GIOVANNI: 79ENNE IN COMA DOPO IL FRONTALE

LECCO – Un grave incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 10 maggio a Lecco, nel rione San Giovanni, precisamente in via Oslavia. Un pensionato di 79 anni, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta. In quella corsia stava sopraggiungendo una Lancia Ypsilon guidata da una donna che non ha potuto evitare l’impatto frontale. Dopo la collisione, la Fiat Panda ha terminato la sua corsa contro una fila di auto parcheggiate ai margini della carreggiata.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con l’automedica e i volontari della Croce Rossa di Lecco, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Il 79enne è stato trovato in coma e trasportato all’ospedale Manzoni in condizioni gravissime con codice rosso. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente, ma non si esclude che un malore possa aver causato la perdita di controllo del veicolo da parte dell’anziano conducente. RedCro