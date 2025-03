INCIDENTE NEL SOTTOPASSO DELLA SS 36, RIAPERTA LA ‘NUOVA’ LC-BALLABIO

LECCO – Grave incidente intorno alle 15:30 di oggi, 15 marzo, sulla Ss 36: nel tratto del sottopasso di Lecco, non lontano da via Rosmini, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata per cause ancora da chiarire.

Allertati la polizia stradale e i vigili del fuoco di Lecco, sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, un’ambulanza del Soccorso Mandellese e un’auto medica. Dalle prime tesimonianze, sembrerebbe che la vettura sia ferma all’uscita della Galleria Valsassina e non siano state coinvolte altre auto. Non sono ancora note le generalità delle 5 persone coinvolte.

Chiusa provvisoriamente la “nuova” Lecco-Ballabio, successivamente riaperto il tratto in salita.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40

RIAPERTA LA NUOVA LECCO-BALLABIO