INCIDENTE NEL TUNNEL DEL BARRO: COINVOLTE DUE PERSONE

LECCO – Incidente questa mattina, poco dopo le 8, nella galleria Monte Barro sulla Ss 36 in direzione sud, che ha coinvolto due persone, una 77enne e un 37enne. L’anziana alla guida di una Fiat ha superato un camioncino fermo con le quattro frecce sulla corsia di marcia. Quindi è stata presa in pieno dalla Skoda guidata dal 37enne, che si è ribaltata.

Sul luogo sono intervenuti la Polstrada e i Vigili del Fuoco di Lecco, insieme a Soreu Laghi. La signora anziana è stata portata all’ospedale Manzoni in codice giallo. Nessun trasporto in ospedale invece per l’uomo coinvolto.

Il traffico è rallentato.

RedCro