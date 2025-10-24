INCIDENTE NELLA GALLERIA DEL BARRO. COINVOLTE 3 AUTO, TRAFFICO IN TILT

LECCO – Un incidente stradale – un tamponamento – si è verificato poco fa, nel pomeriggio di venerdì, all’interno della galleria del Monte Barro sulla SS36, in direzione di Lecco.
Protagonisti tre autoveicoli (foto in copertina di un nostro lettore). Al momento risultano coinvolte 4 persone – sul posto un’ambulanza, allertata la Polizia Stradale. Circolazione bloccata verso il capoluogo.
Il consiglio naturalmente è quello di prestare la massima attenzione.
Aggiornamenti in pagina appena disponibili.
RedCro