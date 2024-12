INCIDENTE NELLA NOTTE A OLGINATE: QUATTRO FERITI, UNO GRAVEMENTE

OLGINATE – Grave incidente stradale intorno alle due e mezza del mattino di oggi, domenica, in via professor Mario Redaelli a Olginate: si sono scontrati due autoveicoli con a bordo complessivamente quattro persone – tra i 21 e i 32 anni.

Sul posto ambulanze, auto infermieristiche e l’elisoccorso decollato dalla base valtellinese di Areu di Caiolo (Sondrio) oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco per estrarre uno dei guidatori, incastrato nella sua auto, e per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato. Due passeggeri sono stati condotti al ‘Manzoni’ in codice giallo, il più grave dei coinvolti è stato invece elitrasportato all’Ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso. L’intervento tecnico è terminato poco prima delle 4 del mattino.

Sul luogo del sinistro i Carabinieri di Merate, impegnati nella ricostruzione della dinamica dello scontro.

RedCro