INCIDENTE STRADALE A ELLO, AUTO FUORI STRADA ALL’ALBA: 25ENNE FERITO

ELLO – Un serio incidente stradale si è verificato questa mattina alle 6:40 a Ello, dove una vettura è finita fuori dalla sede stradale terminando la sua corsa in una scarpata per circa venti metri.

Dal Comando di Lecco sono state inviate tre squadre dei Vigili del Fuoco, rispettivamente con un’autopompa serbatoio (APS), un mezzo fuoristrada e un Autofurgone SAF. I soccorritori, raggiunto il malcapitato, hanno provveduto al suo recupero e successivamente lo hanno affidato al personale sanitario giunto sul posto.

Il conducente dell’auto, un giovane di 25 anni, è stato soccorso in codice giallo. L’intervento risulta ancora in corso. Allertati anche i Carabinieri.

RedCro