INCIDENTE STRADALE A GARLATE: TRE PERSONE COINVOLTE IN VIA STATALE

GARLATE – Serata movimentata a Garlate, dove intorno alle 21:20 si è verificato un incidente stradale in via Statale, all’altezza del civico 1235. L’allarme è scattato per un sinistro che ha coinvolto più veicoli, con tre persone rimaste ferite.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, lo scontro ha visto coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Lecco (Prima Partenza), un’ambulanza e la Polizia, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Merate, per gestire la viabilità e garantire la sicurezza dell’area.

I feriti

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone:

Un ragazzo di 19 anni

Una giovane donna di 20 anni

Un uomo di 73 anni

Le loro condizioni sono state valutate dal personale sanitario della Soreu Laghi, intervenuto con i mezzi di soccorso. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle loro condizioni, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Viabilità e indagini

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare le responsabilità.

L’intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Carabinieri e sanitari ha permesso di gestire rapidamente l’emergenza. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione nel tratto di via Statale interessato dall’incidente.

Seguiranno aggiornamenti in caso di ulteriori sviluppi.