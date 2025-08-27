INCIDENTE STRADALE A OLGINATE: TRE PERSONE SOCCORSE

OLGINATE – Serata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco, impegnati in un importante intervento a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Milano, a Olginate, intorno alle 21.

Due squadre con mezzi Aps, per un totale di otto Vigili del Fuoco, sono accorse sul posto dopo l’impatto che ha visto coinvolte due autovetture. Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza dei veicoli e, successivamente, sulla stabilizzazione ed estricazione di tre persone, rimaste bloccate all’interno degli abitacoli.

Le persone coinvolte, tre uomini di 16, 33 e 54 anni, sono state affidate alle cure del personale sanitario, presente sul posto con i mezzi di soccorso. Le operazioni si sono concluse intorno alle 22:30.

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti.

RedCro