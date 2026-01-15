INCIDENTE STRADALE A PESCATE, TRAFFICO IN TILT LUNGO VIA ROMA

PESCATE – Nel pomeriggio di oggi un incidente tra due auto lungo via Roma, all’altezza della trattoria Bellom, ha mandato in crisi la circolazione sulla Provinciale. I veicoli, entrati in collisione, sono rimasti fermi in mezzo alla carreggiata causando lunghe code in entrambe le direzioni.

L’allarme è scattato poco dopo le 16, con l’invio sul posto di ambulanza, automedica, vigili del fuoco e forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. Due le persone coinvolte, un uomo di 43 anni e una donna di 52, soccorsi in codice giallo e accompagnati in ospedale per accertamenti.

La situazione viabilistica è tornata gradualmente alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati.

