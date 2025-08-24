INCIDENTE STRADALE A VALMADRERA: AUTO RIBALTATA, DUE GIOVANI COINVOLTI

VALMADRERA – Momenti di paura nella notte lungo la strada a lago che collega Parè a Malgrate, dove intorno alle 4:15 si è verificato un grave incidente stradale. Una vettura si è ribaltata, finendo parzialmente verso la linea d’acqua, con conseguente intervento dei soccorsi.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Lecco e i Vigili del Fuoco, impegnati sia sulla carreggiata sia in acqua.

In particolare, è stata mobilitata la squadra nautica dei pompieri di Lecco a bordo del battello pneumatico da soccorso, mentre un secondo mezzo proveniente dal distaccamento di Valmadrera ha operato sulla strada. È stata recuperata una persona a pelo d’acqua.

Due i giovani coinvolti, di 21 e 22 anni, successivamente soccorsi e trasportati in codice “giallo” (condizioni mediamente critiche) all’ospedale di Lecco.

L’intervento, di carattere tecnico urgente, è durato circa due ore. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

