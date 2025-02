INCIDENTE SUL PONTE DELLA 36, CAOS TRAFFICO PRIMA DEL MONTE BARRO

LECCO – Incidente stradale con pesanti conseguenze specialmente per la circolazione intorno alle sei e mezza di questa mattina di giovedì.

Uno scontro tra autoveicoli ha visto coinvolte tre persone (una risulta ferita in codice “giallo”), sul ponte Manzoni prima dell’accesso alla galleria del Monte Barro, in direzione di Milano. Immediate le ripercussioni sul traffico, con inversioni di marcia da parte dei numerosi automezzi già in viaggio in quell’orario “da pendolari”.

Problemi per la viabilità fino oltre le sette di oggi.

RedViab