INCIDENTE SULLA SS36 A LECCO NORD, DUE DONNE TRASPORTATE IN OSPEDALE

LECCO – Intervento nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio, per un incidente stradale avvenuto lungo la SS36 all’altezza dell’uscita di Lecco Nord. L’allarme è scattato intorno alle 14 e ha coinvolto tre automobili.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza, che hanno trasferito due donne – di 56 e 86 anni – all’ospedale di Lecco per accertamenti. In azione anche i Vigili del Fuoco, presenti con tre autopompe: una dalla sede centrale di Lecco e due dal servizio di potenziamento predisposto lungo la SS36 in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, attivo fino al 23 febbraio.

Operative sul posto anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale Anas per la gestione della viabilità.

RedCro