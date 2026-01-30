INCIDENTE LUNGO LA SS 36 TRA LECCO E ABBADIA: TRE PERSONE COINVOLTE

LECCO – Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 36, nei pressi del lungolago in direzione Abbadia Lariana, all’altezza del chilometro 54. Due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente che ha richiesto l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, dell’automedica, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale per i rilievi.

Tre le persone coinvolte: un ragazzo di 16 anni e due donne di 48 e 61 anni, due di loro in codice giallo. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area sono attualmente coordinate dalle autorità competenti.

