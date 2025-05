INCIDENTE SULLA SS36: TRAFFICO PARALIZZATO E CODE DI 20 CHILOMETRI

LECCO – Un incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì 1° maggio, verso le 9:45, ha causato gravi problemi alla circolazione lungo la Strada Statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, in direzione nord, all’altezza di Annone Brianza. L’episodio si è verificato proprio all’inizio del lungo ponte festivo, quando migliaia di persone si stavano mettendo in viaggio verso il Lario e la Valtellina, approfittando delle condizioni meteo favorevoli e delle temperature primaverili.

Nonostante non si siano registrati feriti, le ripercussioni sul traffico sono state immediate e pesanti. Le code hanno superato i 20 chilometri, arrivando a coinvolgere anche la zona di Verano Brianza, in provincia di Monza, e si sono protratte fino alla galleria San Martino di Lecco. Il traffico è rimasto paralizzato per ore, con veicoli spesso fermi e rallentamenti continui, rendendo molto difficoltoso il raggiungimento delle località turistiche del lago e delle montagne.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente le forze dell’ordine e il personale Anas, impegnati a gestire la viabilità e a facilitare il deflusso dei mezzi. Tuttavia, la situazione è rimasta critica a causa dell’eccezionale afflusso di viaggiatori tipico dei giorni festivi.

La SS36, arteria fondamentale che collega Milano al nord della Lombardia, si conferma uno dei punti nevralgici della viabilità regionale, soprattutto nei periodi di vacanza. Il tratto di Annone Brianza, teatro dell’incidente, è particolarmente trafficato perché rappresenta il passaggio tra la pianura e le prime colline che conducono al lago di Como.

Di fronte alle lunghe code e ai disagi, le autorità hanno suggerito agli automobilisti diretti verso nord di valutare percorsi alternativi, come la Strada Provinciale 72 che costeggia la sponda orientale del lago, o di posticipare la partenza alle ore serali, quando si prevede una diminuzione del traffico.

RedCro