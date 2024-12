INCLUSIVITÀ A LECCO, LA DENUNCIA DI FORZA ITALIA: “TUTTO IL CONTRARIO”

Il recente episodio relativo alla signora Simona R., la quale, benché munita del contrassegno disabili, è stata multata per essere entrata nell’area Ztl per parcheggiare in piazza Garibaldi nell’apposito stallo destinato ai disabili, è l’ennesimo segnale di quanta poca attenzione venga prestata anche alle minime regole del vivere civile che richiederebbero, quantomeno, un’attenzione particolare (e non certo un privilegio) affinché chi vive con una disabilità possa fruire, nel modo più agevole possibile, dell’ambiente urbano.

Questo è solo l’ultimo di una serie di episodi di questa natura: si veda ad esempio il caso delle “ecoisole” di Via P. Nava posizionate su due stalli dedicati ai disabili “rubando” così il posto ad automobilisti diversamente abili muniti di regolare contrassegno. Davvero difficile credere che, con tanti parcheggi disponibili, e per quanto si trattasse di una collocazione temporanea, aver posizionato le “ecoisole” proprio negli unici due stalli destinati ai disabili sia il risultato di un caso o di una banale distrazione. Più verosimile pensare invece che si tratti nuovamente di poca attenzione, o meglio di colpevole noncuranza, lontanissima dal benché minimo concetto di inclusività.

Un altro esempio recente di grave errore progettuale nel contesto della “rinnovata” viabilità urbana lecchese, è la nuova realizzazione del marciapiede di viale Dante, con calibro molto ridotto a favore di improbabili aiuole, per di più in corrispondenza della fermata del bus, che impediscono un transito agevole di pedoni e carrozzine, sia quelle per disabili, sia quelle di neonati ed infanti.

Forza Italia Lecco vuole denunciare che questa amministrazione non solo non attua ma nemmeno conosce le regole basilari dell’inclusività che tanto però, a parole, viene evocata…

Questi episodi, così come molti altri, sono il segnale di come, invece di agevolare il soggetto disabile, l’attuale amministrazione crei ulteriori ostacoli, addirittura superiori a quelli a cui sono sottoposti i soggetti abili.

Spesso la vulnerabilità del disabile è determinata dal fatto che gli “abili” hanno reso inaccessibile il sistema ai disabili.

Forza Italia Lecco chiede che si ribalti la prospettiva! È questa la grande sfida.

Angela Fortino, segretario cittadino Forza Italia Lecco