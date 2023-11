INCONTRI CON L’EDITORE: A VALMADRERA PRIMA PROTAGONISTA TEKA EDIZIONI

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera presenta il primo appuntamento della rassegna “Incontri con l’editore”, dedicata alle case editrici che hanno sede e operano sul territorio lecchese. Obiettivo dell’iniziativa è sia far conoscere un segmento significativo di imprenditorialità culturale del territorio sia evidenziare il ruolo fondamentale dei piccoli editori e dei loro “prodotti” e autori, parte integrante per lo sviluppo di comunità.

Ogni incontro sarà occasione sia di illustrare la storia e l’offerta di ciascun editore, sia di presentare un libro o un autore particolarmente significativo o rappresentativo. In occasione della rassegna verranno realizzati e proiettati dei brevi video, realizzati presso le sedi degli editori, che ne documentano l’attività.

Il primo incontro si terrà giovedì 30 novembre alle 21, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, dedicato a Teka Edizioni e al romanzo fantasy da loro prodotto “Quando crederai in te” di Eleonora Acerbi e Gianluca Alzati.

Teka Edizioni è una casa editrice indipendente italiana, fondata da Mariangela Tentori a Lecco all’inizio del 2013, con l’obiettivo di valorizzare il territorio. Le pubblicazioni di Teka Edizioni si dividono in libri per bambini e ragazzi, libri di varia per tutti, libri per la preservazione del dialetto locale, libri pocket in lingua inglese, agende e smart guide. Un focus particolare è dedicato ad Alessandro Manzoni e ai Promessi sposi. Inoltre Teka Edizioni si è occupata di ampliare il prestigio di alcune aziende producendo su commissione dei volumi corporate celebrativi.

Gianluca Alzati, nato nel 1970 a Milano, insegna Lettere nella scuola Secondaria di primo grado. Si è laureato in Lettere Moderne con una tesi sugli Indiani d’America e ha lavorato nel sociale come operatore con ragazzi diversamente abili. Ha pubblicato diversi libri per ragazzi. Eleonora Acerbi è nata a Lecco nel 1996. Dopo essersi diplomata al liceo e dopo una piccola parentesi universitaria, decide di immergersi nel mondo dei fiori e di portare avanti insieme al padre l’attività di famiglia. Con la sua prima pubblicazione, edita con Teka Edizioni, “Quando crederai in te”, insieme allo scrittore Gianluca Alzati, Eleonora racconta agli altri un’esperienza dolorosa che le ha cambiato la vita, per spiegare che tutto si può superare e vincere. “Quando crederai in te” indaga il tema dell’anoressia nella maniera nuova e inusuale del romanzo fantasy per ragazzi, con la protagonista principessa Nora, in lotta contro il destino, metafora della ragazza 26enne che deve sconfiggere l’anoressia nella vita reale.

Il secondo incontro della rassegna si terrà invece martedì 12 dicembre con la presentazione di Editoria Grafica Colombo, di Lecco, e del volume “Valmadrera segreta. Notizie inedite rilevate dagli archivi comunali” di Gianni Magistris e Vincenzo Dell’Oro.