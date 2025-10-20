“INCONTRI DI CARTA”, A GALBIATE LO SCAMBIO LIBRI DI WWF LECCO

GALBIATE – Libri che passano di mano in mano, storie che trovano nuovi lettori e un gesto concreto per l’ambiente. È questa la filosofia di “Incontri di Carta”, l’evento di scambio libri gratuito che si terrà sabato 25 ottobre, dalle 15 alle 18, presso Villa Bertarelli a Galbiate.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Parco Monte Barro e con il patrocinio del Comune di Galbiate, invita tutti gli amanti della lettura a partecipare a un pomeriggio all’insegna della cultura e della sostenibilità. Il meccanismo è semplice e virtuoso: ogni partecipante potrà portare fino a un massimo di cinque libri usati, purché in buone condizioni, e in cambio potrà sceglierne altrettanti da portare a casa con sé, per arricchire la propria biblioteca senza spendere un euro.

L’obiettivo è duplice: da un lato, si vuole incentivare la lettura e la circolazione del sapere; dall’altro, si lancia un forte messaggio ecologico, promuovendo la pratica del riuso e contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti. Un libro scambiato è un libro salvato dal macero e un albero in più che non dovrà essere abbattuto.

“Siamo entusiasti di promuovere ‘Incontri di Carta’”, dichiarano gli organizzatori “È un’iniziativa che sposa perfettamente la nostra missione: la tutela dell’ambiente attraverso pratiche sostenibili. Dare una seconda vita ai libri che altrimenti resterebbero a prendere polvere in soffitta o, peggio, finirebbero al macero, è un gesto semplice ma potente. Significa ridurre i rifiuti, promuovere il riuso e, allo stesso tempo, diffondere cultura e conoscenza. È la dimostrazione che la sostenibilità può essere un’occasione di incontro e arricchimento per tutta la comunità”.

L’invito è quindi esteso a tutta la cittadinanza. L’evento rappresenta un’occasione unica per liberare spazio sugli scaffali, scoprire nuovi autori e titoli in modo completamente gratuito e, soprattutto, compiere un’azione responsabile per il nostro pianeta.

Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo dell’iniziativa, è possibile visitare la pagina dedicata all’evento sul sito ufficiale di WWF Lecco, all’indirizzo https://wwf.lecco.it/libri25.html.