LECCO – I vertici di Forza Italia di Lecco hanno incontrato in città l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi. Tra i presenti anche Roberto Gagliardi, coordinatore provinciale degli Azzurri, eil suo vice Gianluigi Valsecchi, che hanno esposto le esigenze locali e le specifiche necessità del territorio lecchese.

In questa occasione, Forza Italia ha sottolineato il buon lavoro che l’assessore Tironi ha già svolto nei primi mesi del suo mandato sul territorio regionale anche in favore di politiche attive finalizzate all’inserimento lavorativo delle nuove generazioni nelle aziende locali, garantendo particolare attenzione ai disabili. Proprio grazie alle eccellenze formative e professionali presenti in provincia di Lecco, i più diretti interessati avranno il compito facilitato dalla annunciata campagna di orientamento professionale che a settembre – sono parole dell’assessore – vorrà coinvolgere il maggior numero di studenti possibile ma anche interessare direttamente le loro famiglie e ciò in considerazione del fatto che Regione Lombardia è all’avanguardia nel Paese nel campo della formazione e ha maturato una specifica e qualificata esperienza.

Annunciate anche iniziative ad hoc in materia di formazione e recupero di chi, per i più svariati motivi, ha abbandonato gli studi. I rinnovati vertici di Forza Italia Lecco hanno inoltre assicurato all’assessore regionale la più completa disponibilità a collaborare con le future iniziative in merito ai progetti che saranno attivati sul nostro territorio, garantendo al contempo l’apprezzamento per la visita di Simona Tironi alla realtà locale: prima di recarsi alla sede regionale in città per incontrare anche gli esponenti del mondo politico e imprenditoriale oltre che dell’istruzione, l’assessore ha infatti visitato e apprezzato gli istituti Badoni e Fiocchi, autentiche eccellenze formative frutto della atavica cultura lecchese del lavoro che, nello svolgimento della propria funzione educativa e formativa, potranno senz’altro contare sull’appoggio e il sostegno di Regione Lombardia e segnatamente dell’assessore Tironi.