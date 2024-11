“INCONTRO CON GLI AUTORI”, A GALBIATE TIZIANA TOLINO PRESENTA “SOTT’ACQUA”

GALBIATE – Nell’ambito della rassegna “Incontro con gli autori”, il Comune di Galbiate ha invitato per il terzo appuntamento dell’anno la scrittrice napoletana Tiziana Tolino, che presenterà la sua prima pubblicazione, “Sott’acqua“.

L’incontro è previsto per sabato 9 novembre alle 15, presso la biblioteca civica “G. Panzeri”.

“Le anime affini non hanno bisogno di parlare, ma il solo esserci è già comunicare; le parole, quelle si travestono all’occorrenza per nascondere la verità, ma noi non ne abbiamo bisogno, ci basta un abbraccio, la forma più intensa di dialogo”. Un pensiero vola alla sua amica più cara mentre si fa strada all’interno di un vagone affollato. Greta scende dal treno, una volta ancora come mille altre, la mente che viaggia su quello sguardo incrociato appena, le labbra serrate e il cuore in tumulto. È un passaggio breve, l’inizio di una storia nuova.

Del resto, basta davvero poco a cambiare la direzione di una vita: una lettera rinvenuta per caso, anni prima, le ha strappato via la voce. L’uomo che più amava era un bugiardo, un traditore… Poche righe su un foglio di carta, e Greta non parla più, comunica solo per iscritto, condannandosi a un dantesco contrappasso. Ora vive sott’acqua, nel mondo ma sul fondo, scontando il peso di quella scoperta; pochi affetti sinceri, un gatto e la passione per il disegno, linee essenziali della sua semplice vita, nell’attesa che qualcuno ascolti il suo muto bisogno di aiuto e la salvi da sé stessa”.

Tiziana Tolino è nata a Napoli il 24 giugno 1965. Dopo aver terminato gli studi di Ragioniere e Perito Commerciale, ha iniziato a lavorare nel settore amministrativo.

Sott’acqua è la sua prima pubblicazione.