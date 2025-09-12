INCONTRO PUBBLICO SULL'”INVERNO DEMOGRAFICO” A LECCO

LECCO – Venerdì 26 settembre alle 18, nella Sala Efes di via Achille Grandi 15 a Lecco, si terrà la conferenza pubblica “Inverno demografico: quali prospettive per Lecco?”. Un appuntamento pensato per stimolare una riflessione collettiva su una delle sfide più urgenti per il futuro del Paese e della comunità locale: il drastico calo delle nascite e il progressivo invecchiamento della popolazione.

L’iniziativa, promossa da Appello per Lecco, Azione, Gruppo Per Lecco e Insieme, rappresenta la prima tappa del percorso avviato durante l’estate dai gruppi promotori, in vista delle amministrative 2026, con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito cittadino i grandi temi che segneranno il futuro di Lecco.

Interverranno: Elena Bonetti, presidente di Azione e della Commissione parlamentare di inchiesta sull’inverno demografico: “Inverno demografico, una sfida da affrontare con la Politica”; Luciano Gualzetti, già direttore di Caritas Ambrosiana e presidente dell’Opera Cardinal Ferrari: “Cause e conseguenze sociali dell’inverno demografico”; Francesca Luppi, docente di Demografia all’Università Cattolica di Milano: “Inverno demografico: dimensioni e traiettoria”. A moderare l’incontro sarà Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione Lecco.

Sono inoltre previsti i saluti e gli interventi di: Rinaldo Zanini, presidente Appello per Lecco; Giacomo Mainetti, referente cittadino di Azione; Giovanni Tagliaferri, consigliere comunale Gruppo Per Lecco; Mauro Fumagalli, referente di Insieme.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Per motivi organizzativi è necessario prenotare un posto online o mandando una mail a segr.lecco@azione.it .

L’incontro vuole essere un momento di confronto aperto a tutta la cittadinanza: un’occasione per comprendere meglio i dati e le dinamiche dell’inverno demografico, per individuare come viene già affrontata la questione e, soprattutto, per immaginare strumenti e prospettive in grado di costruire un futuro sostenibile per Lecco.