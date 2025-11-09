INCONTRO SU SANT’AGOSTINO: UNA LEZIONE ATTUALE SULL’UOMO E SULLA FEDE

LECCO – Mercoledì 12 novembre, alle 21, la Sala Ticozzi di Lecco ospiterà un incontro pubblico dal titolo “Sant’Agostino uomo d’oggi”, promosso dal Centro Culturale Alessandro Manzoni. Relatore della serata sarà monsignor Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, che guiderà i presenti in una riflessione sul pensiero e sull’attualità del grande santo d’Ippona. L’iniziativa nasce dal desiderio di riscoprire la figura di Sant’Agostino non solo come teologo e filosofo, ma come uomo profondamente moderno, capace di parlare al cuore di ogni epoca. Le sue parole – «Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te» – esprimono una tensione universale verso la verità e la felicità che attraversa i secoli e resta più viva che mai. Durante la serata, si cercherà di comprendere come la sua esperienza di ricerca, di errore e di conversione possa illuminare anche l’uomo contemporaneo, smarrito tra le molte voci del mondo moderno ma sempre in cerca di un significato più profondo.

Monsignor Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia dal 2015, è una delle figure più autorevoli del panorama teologico italiano. Profondo conoscitore di Sant’Agostino, è particolarmente legato alla sua eredità spirituale, anche perché nella città di Pavia sono custodite le reliquie del santo. La sua riflessione unirà l’approfondimento culturale a una testimonianza personale di fede e di vita. L’incontro rappresenta un’opportunità per chi desidera confrontarsi con temi essenziali come la ricerca di senso, la libertà, la grazia e la relazione con Dio. Sant’Agostino, con la sua umanità ferita ma aperta all’infinito, offre ancora oggi risposte alle domande più profonde del cuore umano.