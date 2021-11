LECCO – Stanno tenendo banco da settimane i numerosi episodi di auto in contromano filmate per lo più lungo la SS36, nei tratti che uniscono il territorio lecchese a quello della provincia di Sondrio. L’episodio di oggi, però, tocca più da vicino la città lariana ed è tutto documentato da un video, che riportiamo sotto.

Nel filmato, girato nel primo pomeriggio di ieri, si nota come, in uscita da quella che dovrebbe essere la galleria d’entrata dall’ospedale verso la Valsassina, spunti fuori una vettura, tra lo stupore e lo spavento di chi se la ritrova procedere nel verso opposto alla direzione di marcia.

Impossibile dire quanta strada in contromano abbia percorso; probabilmente, accortosi dell’errore, il guidatore ha preferito rischiare l’incolumità di molti piuttosto che percorrere qualche chilometro in più per poi tornare indietro lungo la corsia corretta. Insomma, scelta alquanto discutibile…