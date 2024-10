INDAGINI SUI CAVI, DOMENICA 27 CHIUSO IL PONTE CANTÙ

CALOLZIOCORTE – Domenica 27 ottobre il Ponte Cesare Cantù sarà interessato da alcuni lavori. Il tratto della Sp74 che collega nello specifico Capiate di Olginate e Sala di Calolziocorte sarà chiuso al traffico nel tratto compreso tra il Km 0+860 (rotatoria, esclusa, tra Via Lavello e Via Libero Grassi nel Comune di Olginate, Loc. Capiate) ed il Km 1+735 (rotatoria, esclusa, all’intersezione con ex SP639 in Comune di Calolziocorte, Loc. Sala), tra le 8 e le 18.

La chiusura si è resa necessaria per l’esecuzione di indagini speciali sui cavi post-tesi di precompressione dell’impalcato del ponte Cantù.