INDEBITA FRUIZIONE TICKET SANITARIO, PRESTO L’INVIO DEI VERBALI PER IL 2020

LECCO – ATS Brianza informa la cittadinanza nei prossimi giorni procederà a notificare i verbali di accertamento e contestazione per indebita fruizione dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario relativi all’anno 2020.

L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza evidenzia come i verbali vengano inviati esclusivamente tramite atto giudiziario (raccomandata verde con avviso di ricevimento) e non tramite e-mail o altri canali digitali. Questa specifica è molto importante, soprattutto in considerazione dei recenti attacchi informatici a sistemi privati a cui è seguito l’invio di comunicazioni fraudolente (phishing). Si chiede quindi alla cittadinanza di prestare la massima attenzione ad eventuali messaggi di posta elettronica o sms sospetti che invitino a pagare ticket tramite canali non ufficiali.

Modalità di contestazione del verbale

I cittadini che ricevono il verbale possono presentare al Direttore della SC Affari Generali e Legali scritti difensivi, oltre a richiedere di essere sentiti, in conformità all’art.18 della Legge 24/11/1981 nr. 689, entro 30 giorni dalla formale ricezione del verbale, firmati, corredati da fotocopia di valido documento di riconoscimento, a mezzo email oppure a mezzo R/R, allegando tutta la documentazione a supporto di quanto ovvero STAMPA DEGLI STATI OCCUPAZIONALI VALIDI, MOD.C/2 – STORICO RILASCIATI DALL’UFFICIO DELL’IMPIEGO, ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE INPS, ESTRATTO CONTO GESTIONE PARASUBORDINATI INPS RILASCIATI DALL’INPS, COPIA 730/UNICO E CUD DEL NUCLEO FAMILIARE FISCALE 2020_REDDITI 2019.

Qualora si ritenga di non usufruire più dell’esenzione per la quale era stata prodotta formale autocertificazione, si invita, quanti interessati, a revocare tempestivamente la posizione presso lo sportello “Scelta e Revoca” della ASST territorialmente competente o mediante il fascicolo sanitario elettronico, per evitare future notifiche di verbali.

Contatti per informazioni