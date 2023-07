LECCO – È tempo di estate, è tempo di svago. Ecco quindi servito un autentico ‘quesito con la Susi’, stile Settimana Enigmistica.

Mentre ci divertiamo a scoprire cosa inquadra la foto proposta in copertina e a fondo pagina, chiediamo però al Comune di Lecco come sia possibile lasciare in questa situazione di incuria un luogo sensibile e così delicato.

Un abbandono che rappresenta un pericolo e, visto il posto, la cosa è piuttosto incredibile.

(La soluzione qui)

N.A.