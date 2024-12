INFORMAGIOVANI: ONLINE IL NUOVO SITO WEB COMPLETAMENTE RINNOVATO

LECCO – È online il nuovo sito web del servizio Informagiovani del Comune di Lecco www.informagiovanilecco.it , uno spazio digitale completamente rinnovato e pensato per rispondere alle esigenze dei giovani del territorio, con sezioni dedicate a: lavoro e tirocini, con offerte, stage e consigli per scrivere Cv e affrontare colloqui; studio e formazione, con percorsi formativi e orientamento universitario; volontariato e tempo libero, con progetti solidali e attività per il tempo libero in ambito locale e internazionale; eventi e news, con aggiornamenti costanti iniziative e opportunità dedicate ai giovani.

“Il nuovo sito del nostro Informagiovani – sottolinea l’assessora ai Giovani, famiglia e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante – rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a supportare i giovani del territorio, residenti a Lecco ma non solo. Vogliamo offrire loro uno strumento digitale chiaro e accessibile, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni di orientamento e crescita personale. Uno spazio in cui possano trovare informazioni, opportunità e risposte, ma anche sentirsi accompagnati nel costruire il proprio futuro”.

“In questi anni mi è capitato spesso di intercettare l’esigenza non solo dei ragazzi, per cui il portale è pensato, ma anche di genitori e insegnanti rispetto alle opportunità e iniziative da proporre ai ragazzi: per questo motivo, seppur pensato e costruito per i ragazzi, il nuovo portale può diventare un punto di riferimento anche per i loro adulti di riferimento, per conoscere le iniziative dedicate ai più giovani e stimolare e proporre loro esperienze di crescita che possano coinvolgerli e farli sentire protagonisti“, conclude Durante.