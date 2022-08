LECCO – Il Comune di Lecco informa che Informagiovani tornerà in presenza da martedì 30 agosto. Il servizio sarà accessibile agli utenti su appuntamento, da fissare tramite telefono e WhatsApp (0341.493790) o e-mail (informagiovani@comune.lecco.it ).

Fino al 30 agosto, visti i lavori di ristrutturazione in corso dal mese di luglio nella sede del centro civico Sandro Pertini di via Dell’Eremo 28, il servizio si trova ancora nella sede temporanea di via XI Febbraio, all’interno dei moduli prefabbricati del cortile dell’Istituto Bovara e Bertacchi, raggiungibili entrando dai cancelli degli Istituti.

L’Informagiovani è raggiungibile anche attraverso i canali social Facebook, Instagram e Talent Hub.