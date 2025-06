INFORTUNIO PER ANDREA ORIANA, SOSPESO IL GIRO DEL LAGO A NUOTO

LECCO – Andrea Oriana è costretto a sospendere il Giro del Lago di Como a nuoto in 60 ore del 27-29 giugno, evento clou dell’annuale Festa del lago e della montagna di Lecco, a causa di un infortunio.

Con grande rammarico, Andrea Oriana annuncia la sospensione dalla sua prossima sfida sportiva: il periplo completo del Lago di Como a nuoto.

Un infortunio sopraggiunto durante le ultime fasi di rifinitura ha reso impossibile confermare la partenza prevista per le 6 del 27 giugno dalla Società Canottieri di Lecco.

“È una decisione difficile e dolorosa, ma necessaria. Quando si lavora con il corpo, bisogna mettere in preventivo anche gli infortuni. Sono profondamente triste, soprattutto per il significato di questa impresa e per il supporto e l’entusiasmo che ho visto intorno a me”.

Il Giro del Lago di Como rappresentava non solo una sfida sportiva – con i suoi oltre 150 km – ma anche un messaggio per Mission Bambini.

Andrea ringrazia sentitamente i sostenitori, i comuni del lago, gli sponsor, il team e tutte le persone che hanno creduto in questa impresa, rinnovando l’impegno a trasformare ogni caduta in crescita.