INIZIA MALE LA STAGIONE DEL LECCO: 0-1 IN COPPA CON L’OSPITALETTO

LECCO – Si apre con una sconfitta la stagione ufficiale del Lecco, eliminato al primo turno di Coppa Italia di Serie C dall’Ospitaletto Franciacorta, che si impone 1-0 davanti al pubblico del Rigamonti-Ceppi. Un risultato che interrompe subito il cammino dei blucelesti nella competizione, lasciando spazio a riflessioni e aggiustamenti che mister Federico Valente dovrà necessariamente apportare alla formazione che si appresta ad iniziare il campionato.

Nonostante un avvio vivace, il Lecco fatica a trovare spazi e a rendersi pericoloso, mentre gli ospiti sfruttano con intelligenza le ripartenze.

La prima occasione è proprio dell’Ospitaletto, con Gobbi che al 12’ mette in difficoltà Furlan, costretto a un intervento complicato e momentaneamente dolorante. Il Lecco prova a reagire, ma le conclusioni di Metlika, Zanellato e Battistini non impensieriscono Sonzogni.

Nel secondo tempo, dopo l’infortunio muscolare di Pellegrino, sostituito da Lovisa, il Lecco continua a mostrare difficoltà nella costruzione del gioco. Al 69’ arriva il gol decisivo: Bertoli sfrutta un assist di Messaggi e batte Furlan con un tiro preciso. Valente tenta il tutto per tutto con diversi cambi, tra cui l’esordio del giovane Bonaiti, ma l’assalto finale non produce risultati.

L’Ospitaletto avanza al secondo turno, mentre il Lecco dovrà riflettere sulle difficoltà emerse, soprattutto in fase offensiva.

Segnalati disagi in biglietteria prima del match, con lunghe code a causa del fatto che la partita di coppa non era compresa nella tessera abbonati.

RedSpo

LECCO-OSPITALETTO 0-1

Marcatori: 69’ Bertoli

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Marrone, Ferrini; Pellegrino, Zanellato (dal 64′ Mallamo), Metlika (dal 64′ Bonaiti), Kritta (dal 64′ Galeandro); Frigerio (dal 77′ Alaoui), Furrer; Sipos. All. Valente

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Possenti, Sina, Pollio (dal 61′ Sinn); Gualandris, Guarneri (dal 39′ Ievoli), Panatti (dal 74′ Mondini), Messaggi; Gobbi (dal 74′ Torri), Bertoli (dal 39′ Pavanello). All. Quaresmini

Arbitro: Teghille (Collegno)

Ammoniti: Kritta (L) 45’+1, Possenti (O) 79′, Sinn (O) 90’+5

Espulsi: nessuno

Spettatori: 1.313